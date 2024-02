Zoo de Brasília recebe ação educativa de trânsito

Agentes do Detran estiveram no parque para palestras com crianças e adultos sobre direção segura

Com o objetivo de conscientizar a população sobre direção segura, a equipe de educação do Departamento de Trânsito (Detran-DF) promoveu uma série de ações no Zoológico de Brasília na manhã deste domingo (4), dentro da série Detran nos Parques. As equipes montaram circuitos de palestras sobre diversos temas, como a lei seca e a segurança viária para pedestres e motoristas. A criançada que passava pelo local recebeu kits educativos com blocos, revistas, máscaras e jogos de memória.

“O trabalho é parar as pessoas que estejam passando para orientar diversos assuntos sobre trânsito, como faixa de pedestres e transporte de crianças”, explicou o analista em atividade de trânsito Regis Lima. “A gente também reforça algumas diretrizes para os adultos, e, como o Carnaval está chegando, enfatizamos sobre a lei seca.”

Aprendizado

O pequeno Ian Scalabrini, 8, veio de Belém (PA) passar uns dias em Brasília. Depois de aprender com os analistas do Detran, ele ficou empolgado com os itens do kit educativo. “Gostei também dessa tenda do Detran aqui, porque ganhei máscara, chapeuzinho e até uma revista”, contou. “Aprendi que não pode beber e dirigir, não posso ir no banco da frente ainda e que as pessoas devem usar cinto de segurança”.

Prima do menino, a socióloga Rose Scalabrini, 61, elogiou a iniciativa para conscientizar motoristas e pedestres: “É importante ter essas ações e seguir todas, porque muita coisa errada acontece no trânsito por imprudência. São muitas mortes fatais que poderiam ser evitadas. Vou levar o kit educativo para meus netos também”.

De acordo com o diretor-presidente do Zoológico, Wallisson Couto, as ações educativas no parque têm grande potencial devido ao grande volume de visitantes. “Como a gente recebe muitas pessoas sábado e domingo, em média de oito mil visitantes nos dois dias, eles conseguem atingir muitas pessoas aqui, e quanto mais gente sensibilizada, melhor”, ressaltou.

Com informações da agência Brasília