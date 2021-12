“W3 do Lazer” chega ao fim

Trânsito na via será liberado aos domingos e feriados. “Eixão do Lazer” segue em vigor, agora com aglomeração liberada

O governador Ibaneis Rocha publicou decreto nesta quinta-feira (2) dando fim à “W3 do Lazer”. O trânsito volta a ser liberado na via W3 Sul nos domingos e feriados. A medida já está em vigor e, portanto, no próximo domingo, o tráfego será permitido.

Em contrapartida, o “Eixão do Lazer” segue valendo e passou a contar com uma flexibilização: no decreto publicado hoje, Ibaneis autorizou a prática de quaisquer atividades recreativas e esportivas que gerem aglomeração, proibidas desde o ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Eixão fica liberado à população do Distrito Federal e Entorno das 6h às 17h.

A “W3 do Lazer” durou cerca de um ano e seis meses. A ideia dividiu opiniões à época: enquanto uns moradores gostavam da ideia de ter mais um espaço para diversão e práticas esportivas, outros acreditavam que não era necessário fechar o trânsito em uma das principais vias do DF, uma vez que o Eixão fica próximo e já estava disponível.