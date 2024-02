Voluntários podem se inscrever para atuar no combate à dengue

Seleção é destinada a profissionais de saúde com nível superior e médio que irão exercer atividade nas UBSs e nas tendas de hidratação

Profissionais de saúde, com nível superior e médio, podem se voluntariar para atuar nas ações de combate à dengue no Distrito Federal. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (5) e podem ser feitas por meio deste formulário on-line. As vagas são destinadas a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outras carreiras da área de saúde. A atividade é em caráter espontâneo, sem remuneração e sem vínculo funcional ou empregatício. O voluntário escolhe o dia e o horário em que poderá ajudar dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e/ou das nove tendas de hidratação espalhadas pela capital.

Não há prazo para o término das inscrições. Elas ficarão disponíveis até a sazonalidade da dengue no DF amenizar. A seletiva será feita pela Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Coordenação de Atenção Primária à Saúde (Coaps), em parceria com as coordenações de Voluntariado das Regiões de Saúde e o apoio da Gerência de Voluntariado (Gevol) da pasta. As equipes irão convocar os candidatos selecionados para a entrega de documentos comprobatórios, via e-mail. O início do trabalho voluntário é imediato, após assinatura do termo de adesão ao serviço.

Serviço voluntário na Saúde

A SES-DF possui dois programas nesse sentido: o Voluntariado Profissional, destinado a pessoas com formação profissional na área em que pretende-se atuar e registro profissional no conselho de classe (quando a profissão tiver); e Voluntariado Social, realizado por meio de Acordos de Cooperação com organizações da sociedade civil e/ou pessoas físicas ou por projetos desenvolvidos diretamente pelas unidades de saúde.

Atualmente, há cerca de 1,5 mil voluntários cadastrados no Programa de Voluntariado atuando na rede.

Atendimento ampliado

As Tendas da Dengue são apoio extra de assistência a pacientes com suspeita ou casos confirmados da doença. Os espaços são indicados para pessoas que apresentem sintomas leves, como dor de cabeça e no corpo, prostração, febre, manchas vermelhas na pele e dor atrás dos olhos. Nos locais, estão disponíveis testes rápidos de dengue, pontos de hidratação intravenosa, informações sobre o combate ao mosquito.

Nove Regiões Administrativas receberam as tendas: Ceilândia, Sol Nascente, Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. O horário de funcionamento das estruturas montadas pelo Governo do DF é de domingo a domingo, das 7h às 19h, e ficarão disponíveis pelos próximos 45 dias, com a possibilidade de prorrogação, caso haja necessidade.

As UBSs também atendem a demanda de dengue. Várias, inclusive, estão com horário estendido até às 22h e outras ofertam assistência também aos domingo. Veja a lista completa das unidades no site da SES-DF.