Viva Brasília: programação completa das atrações do aniversário de 64 anos da capital

Diversas atrações gratuitas como DJ Alok e os artistas Zé Vaqueiro, Xand Avião, Jorge Aragão e o padre Fábio de Melo se apresentarão na comemoração do aniversário de 64 anos de Brasília. As festividades vão ocupar diferentes regiões do Distrito Federal com atrações para todos os gostos.

A programação organizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) inclui exposições, apresentações circenses, shows religiosos, oficinas de arte, entre outros. Os eventos estão distribuídos entre o Plano Piloto, Taguatinga, Planaltina, Brazlândia e Santa Maria, descentralizando as comemorações de Brasília, que faz aniversário em 21 de abril.

“Brasília merece uma comemoração com grandes shows. Essa é uma oportunidade de atrair visitantes para a nossa capital e movimentar a economia da cidade por meio do turismo”, pontua o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

A organização da sociedade civil (OSC) Instituto Alvorada Brasil de Arte, Cultura, Comunicação e Cidadania é a responsável pelo evento, que terá aporte de R$ 5 milhões.

Apresentação única

A atração mais esperada pelo público é a do DJ Alok, marcada para 20 de abril. Programado para iniciar às 22h, o show do DJ terá um palco em formato de pirâmide, além de participações especiais. No evento, o artista vai lançar seu novo álbum e promete uma apresentação exclusiva para o aniversário da cidade. Antes dele, no mesmo local na Esplanada dos Ministérios, apresenta-se a cantora Adriana Samartini, a partir das 18h, seguida pela banda Di Propósito, às 20h.

As comemorações também serão marcadas pelo Campeonato Bike Camp, na Torre Digital, com uma competição XCM, XCO, Gravel e Ciclismo de Estrada entre os dias 19 e 21 de abril, com shows das bandas Biquini (ex-Biquini Cavadão) e Jorge Aragão.

*Com informações da Agência Brasília