Vítima e autor de disparos estavam juntos em mesa de bar, pouco antes do crime

O farmacêutico, Wesley Gomes dos Santos, de 44 anos, foi executado a tiros, na noite deste domingo (11/05), enquanto bebia com amigos em um bar no Riacho Fundo II. No momento do ocorrido o bar, localizado na QN 15, estava cheio, e uma mulher, de 37 anos, também foi atingida pelos disparos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), testemunhas relataram que, por volta das 19h35, um indivíduo chegou de motocicleta ao local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Wesley, que estava no interior do estabelecimento. O suspeito teria atingido Wesley, com ao menos quatro disparos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A sobrinha de Wesley, Jéssyca dos Santos, morava próxima a vítima, afirma que ele era uma boa pessoa, e que estava animado para começar em um novo emprego nesta segunda-feira (12/05). Quando soube do crime, Jéssyca foi imediatamente até o local, e encontrou o tio ainda com vida. “Na semana passada chegou a informação pra gente, que na semana passada ele teve uma briga aqui na feirinha. E que talvez possa ter sido essa pessoa. Mas eu não sei quem é, não conheço.”, conta Jéssyca.

Registros de câmeras de segurança de um comércio vizinho apontam nas imagens, que cerca de 10 minutos antes do crime, o suspeito estava sentado à mesma mesa que a vítima. O homem ainda não identificado, se levanta e vai embora. Momentos depois é possível ver o suspeito de roupa branca retornar com uma arma em punho efetuando os disparos.

Após os disparos, o autor fugiu e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades. O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Riacho Fundo II), que apura a motivação do crime e trabalha na investigação do suspeito. Denúncias devem ser feitas através do 197, que garante o sigilo absoluto.