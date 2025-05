Foragido da Justiça é recapturado pela PMDF com carro roubado no Gama

Na tarde desta segunda-feira (12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recapturou um foragido da Justiça durante patrulhamento no Gama, região administrativa do DF. A ação foi realizada por equipes do 9º Batalhão, após acionamento via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Durante a abordagem, os policiais consultaram os dados do suspeito nos sistemas de segurança e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pelo Poder Judiciário, pelo crime de violência doméstica.

Além do mandado, os militares identificaram que o homem estava com um veículo que constava como roubado ou furtado, o que agravou sua situação.

Diante das constatações, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da região para os procedimentos legais.