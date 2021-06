Vídeos: Veja movimentação das buscas por Lázaro

Nesta manhã, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ofereceu mais 20 homens da Força Nacional para integrar as buscas

Vídeos divulgados mostram o ritmo do nono dia de buscas pelo suspeito da chacina no Incra 9, Lázaro Barbosa, na cidade de Girassois, povoado de Cocalzinho (GO). Atualmente são mais de 200 policiais militares, civis, federais, rodoviários federais de Goiás e do Distrito Federal, além de helicópteros e cães farejadores.

Veja vídeos:

Nesta manhã, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ofereceu mais 20 homens da Força Nacional para integrar as buscas. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda. “O Ministro Anderson Torres me ligou ontem oferecendo 20 policiais da Força Nacional, que estão chegando para ajudar. Estamos robustecendo cada vez mais a nossa ação. Logicamente que toda ajuda profissional é bem vinda”, disse. O reforço deve chegar ainda nesta quinta.

Junto a ele estava o também secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, que foi ao povoado nesta quinta-feira se encontrar com o vizinho. Segundo as autoridades, o homem é experiente em se movimentar na região de mata e a conhece bem, o que tem atrapalhado as buscas. “Ele conhece muito bem a área”, disse o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. “É mateiro e está fazendo esforço enorme para se esconder e fugir da polícia.”

Camisa ensanguentada

Na noite desta quarta-feira (16), a polícia militar encontrou uma camisa com sangue nas redondezas de uma região de Cocalzinho. De acordo com autoridades, uma troca de tiros foi ouvida nas proximidades. A suspeita é de que a camisa seja de Lázaro.