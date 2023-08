Vídeo: veículos motorizados ameaçam segurança de ciclistas e pedestres

Carros, motos e até caminhonete da Neoenergia e uma viatura da PMDF invadem ciclovia e calçadas para acessar setor habitacional Lúcio Costa

Carros, motos e caminhonetes circulam livremente na ciclovia compartilhada no setor habitacional Lúcio Costa, na região do Guará. A certeza da impunidade é tamanha que os motoristas infratores disputam o espaço com ciclistas e pedestres a plena luz do dia impondo a força do motor de seus bólidos e de suas poderosas e incômodas buzinas.

Na manhã desta segunda-feira (14/08), em apenas 10 minutos, a reportagem flagrou cerca de 15 veículos motorizados circulando pela ciclovia compartilhada. Entre eles, uma caminhonete da Neoenergia, empresa responsável pela manutenção da rede elétrica da capital federal, e até uma viatura da Polícia Militar do DF.

A ciclovia compartilhada fica paralela à via marginal da EPTG no sentido Plano Piloto – Águas Claras. As infrações ocorrem com mais frequência logo depois da curva que dá acesso ao Setor de Inflamáveis, sentido Estrutural.

“Aqui é comum termos de esperar carros e motos passarem para depois seguirmos. Ou seja, eles invadem nosso espaço e ainda não respeitam a gente”, critica Juraci Sucupira, 72 anos. O aposentado costuma fazer caminhadas no local e relatou que teme ser atropelado. “Eu preciso ficar atento a todo instante. Moro aqui há seis anos e preciso passar por isso”, acrescenta, indignado.

Construídas em sua maioria de asfalto, as ciclovias são planejadas para suportar o peso apenas de bicicletas e de seus condutores. Veículos motorizados, bem mais pesados, além de ameaçar a segurança dos ciclistas e dos pedestres, podem danificar a estrutura. Na região do setor habitacional Lúcio Costa, parte da ciclovia e da calçada é feita de concreto, ainda mais vulnerável ao peso dos automóveis.

De acordo com o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo em calçadas, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, acostamentos é infração gravíssima. A penalidade é a multa no valor de R$ 880,41.

Em nota, o Departamento de Estrada de Rodagem do DF (DER-DF) informou que está “ciente da situação e vai enviar uma equipe de fiscalização até o local”.

Procurada, a Neoenergia respondeu, por email, que a empresa “trabalha, diariamente, nas ruas do DF seguindo todas as regras presentes no CTB. Nesse caso específico (flagrado pela reportagem do Jornal de Brasília), nossa equipe estava a caminho de um atendimento emergencial solicitado pelos moradores da região e pegou, erroneamente, a ciclovia”. Ainda segundo a nota, a empresa diz ter “identificado o erro e reforçou com os colaboradores para que isso não se repita”.

A assessoria de imprensa da PMDF, respondeu que “as viaturas têm livre acesso a esses locais para mostrar a presença do policiamento e atender a uma eventual ocorrência”.