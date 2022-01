Vídeo: Transporte pirata é apreendido com 34 passageiros. Não perca a conta!

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e recebeu notificações pelas infrações de trânsito

Uma van utilizada para o transporte irregular foi flagrada com 34 passageiros, na manhã desta quarta-feira (19), em Ceilândia.

Equipes de motociclistas do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) avistaram a van na altura da QNM 1 e conseguiram abordar o veículo na altura da QNN 02.

Durante a abordagem, foi constata que a van estava sendo utilizada para o transporte irregular de passageiros e levava, além do cobrador e do motorista, o total de 34 passageiros sendo que a capacidade do veículo é de apenas 16.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (exercício irregular de profissão) e recebeu notificações pelas infrações de trânsito de lotação excedente e transporte irregular de passageiros.