Vídeo: PMDF resgata porco-espinho e serpente

A cobra foi encontrada no quintal de uma moradora no Park Way. Após o resgate, ela foi conduzida para seu habitat natural longe das residências

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, neste domingo (1º), uma serpente e um porco-espinho na capital. A cobra foi encontrada no quintal de uma moradora na quadra 15 do Park Way. Após o resgate, ela foi conduzida para seu habitat natural longe das residências. Leia também Por R$ 7 de troco, motorista de aplicativo agride e quebra nariz de cliente em Ceilândia

Queda na taxa de desemprego é resultado de retomada econômica

DF começa semana com 195 vagas de emprego Já o porco-espinho foi encontrado por uma moradora do Riacho Fundo I. Durante o resgate, o animal estava agressivo. Ele foi solto em um local de mata fechada por estar bem de saúde. Veja os vídeos: Vídeo: PMDF Vídeo: PMDF Vídeo: PMDF