Vídeo: PMDF prende autores de furto a residência no Taquari

Itens subtraídos durante um furto na região do Taquari, setor da região administrativa do Lago Norte, foram recuperados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira, 11. Ao tomar conhecimento do acontecido, policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 44 e da RP 3902 do 24º Batalhão foram até o local. Quando chegaram, encontraram um adolescente e um adulto em fuga. O jovem foi abordado por uma viatura de rádio patrulhamento. O outro envolvido foi preso pelos policiais do Gtop 44. Com a dupla foram encontrados os objetos furtados da residência. Nas imagens das câmeras de monitoramento foi possível identificar que a dupla escondeu outros objetos em arbustos perto da residência. Veja: Foram furtados um skate, uma caixa de som, um chapéu de couro, dinheiro, mochila, filmadora, dentre outros objetos, todos recuperados pela PMDF. A ocorrência foi registrada na 9ª DP e na DCA – I.