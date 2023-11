Vídeo: PMDF flagra dois furtos de cabos de energia

Um dos autores foi pego 8 vezes pelo mesmo crime

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou dois furtos de cabos de energia na capital federal esta segunda-feira (13). O crime, que causa transtornos a população, é tipificado como furto. Durante as apreensões, a polícia tem encontrado indivíduos com diversas passagens pela Polícia pelo mesmo delito.

Policiais do 4º Batalhão prenderam dois homens em um intervalo de pouco mais de 3 horas, ambos no mesmo endereço, por praticarem o furto de cabos de energia.

No primeiro caso, por volta de 1h, os policiais intensificavam o patrulhamento na QE 40 quando flagraram dois homens carregando rolos de fios de cobre. Eles tentaram fugir, mas um deles foi detido e conduzido à 1ª Delegacia para o registro da ocorrência. O que chamou a atenção dos policiais é que o detido é um velho conhecido por praticar o mesmo crime, já tendo sido detido 8 vezes.

Após finalizarem o registro da ocorrência, os policiais retornaram ao patrulhamento quando foram acionados para mais uma ocorrência no mesmo endereço. Os policiais avistaram novamente homens carregando rolos de fios de cobre. O grupo tentou fugir, mas um deles foi detido. A ocorrência também foi registrada na 1ª Delegacia.

Esses eventos destacam a dificuldade de proporcionar segurança pública de qualidade à população. O problema é complexo e requer a colaboração de diversos órgãos, além da participação ativa da sociedade. A PMDF tem cumprido sua parte, mas uma legislação penal que permite um elevado número de reincidências acaba por prejudicar os resultados do trabalho policial.