Vídeo: PMDF encontra arma usada em roubo em São Sebastião

O material apreendido foi entregue na delegacia da área. O autor do roubo segue foragido

Uma arma usada em roubo de uma loja de celulares, foi encontrada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41) e do BPCães, logo após o crime, na tarde desta terça-feira (22), em São Sebastião.

O suspeito fugiu em direção ao Parque do Bosque e o Gtop 41 solicitou apoio do BPCães. O cão Drago auxiliou os policiais na localização de um revólver calibre 38, com seis munições intactas, e parte dos bens roubados que foram abandonados pelo suspeito. O material apreendido foi entregue na delegacia da área. O autor do roubo segue foragido.