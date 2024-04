Vídeo: Ônibus do Entorno invade acostamento e quase atropela ciclista

O ciclista Bruno Eduardo, 42 anos, escapou por pouco de ser atropelado por um ônibus da Taguatur Transportes na manhã desta segunda-feira (22/4). Nas imagens gravadas pelo próprio ciclista, é possível ver o momento exato em que o coletivo invade o acostamento e quase o atinge. Mais à frente, o motorista também tirou uma fina de outro ciclista. De acordo com Bruno, tudo aconteceu por volta das 6h15, na DF-001, sentido Samambaia-Brasília, próxima à uma fábrica de refrigerante, em Taguatinga Sul.

“Foi tudo muito rápido, mas depois vi no vídeo que o ônibus da Taguatur que me fechou tinha o número 691”, aponta. Morador da Samambaia, Bruno costuma usar a bicicleta como meio de transporte para ir ao trabalho, na Esplanada dos Ministérios. Segundo ele, essa cena é comum. “Infelizmente, alguns motoristas de ônibus são imprudentes e ameaçam a vida dos ciclistas”, lamenta.

Por causa dos sustos frequentes, Bruno substituiu, por algum tempo, a bicicleta pelo metrô. “Mas não tem jeito. Toda vez que volto a pedalar, vejo motoristas de empresas que atendem o Entorno do DF, principalmente, invadem o acostamento no horário de pico da manhã. Ele acrescenta ainda que muitos condutores de automóveis costumam fazer o mesmo.

Ciente do aumento de casos em que veículos motorizados são flagrados câmeras de monitoramento transitando nos acostamentos das vias e rodovias da capital federal, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) ressalta em vídeo que, acostamentos não são faixas de rolamento e, portanto, não devem ser utilizados para trânsito.

“O acostamento é destinado apenas para paradas emergenciais e é uma área de segurança onde pode haver veículos motorizados parados, ciclistas circulando por ali. Então, quando se assume o risco de transitar no acostamento, é possível se envolver em um sinistro e prejudicar outras vidas e a própria vida do condutor”, alerta o agente de trânsito do DER-DF Estevão Gonçalo.

Ainda segundo o agente, transitar no acostamento, é infração gravíssima, soma sete pontos na carteira e o valor pode ultrapassar os R$ 880,00. Ele acrescenta que, transitar sobre calçadas, ciclovias, ciclofaixas constitui a mesma infração. “Outro destaque importante é a ultrapassagem pelo acostamento que a infração é ainda mais pesada e pode passar dos R$ 1.300,00”, diz.

A reportagem entrou em contato com a empresa Taguatur Transportes e recebeu a seguinte resposta: “Informamos que todos nossos colaboradores passam por diversos treinamentos, dentre eles, o de DIREÇÃO DEFENSIVA. Repudiamos quaisquer descumprimentos das leis de trânsito. Agradecemos o envio do registro e comunicamos que o caso será apurado e as medidas administrativas serão tomadas”.

Procurada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou em nota que “atua como reguladora e fiscalizadora da prestação de serviço de transporte semiurbano de passageiros entre o Distrito Federal e o Entorno de Goiás, entre outras atribuições”.

De acordo com o órgão federal, casos envolvendo desrespeito às leis de trânsito “devem ser direcionados para os órgãos de segurança pública responsáveis e para a empresa responsável pelo veículo”, conclui.