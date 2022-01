Vídeo: Motorista inabilitado atropela jovem, foge e é preso pela PMDF

A vítima era um jovem que se encontra internado no HRC com múltiplas fraturas

A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) prendeu na noite desta terça (25), o autor de um atropelamento que fugiu do local em alta velocidade sem prestar socorro à vítima. O caso aconteceu na QNP, em Ceilândia.

Com as características passadas a equipe logo avistou o Uno branco, que ao ver a viatura tentou fugir e com isso houve um acompanhamento de mais ou menos uns 7 minutos. O condutor só parou porque colidiu com outro carro. O homem era inabilitado, não apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante e levado à 15ª DP. A vítima era um jovem que se encontra internado no HRC com múltiplas fraturas.