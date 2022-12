Vídeo: motorista de ônibus se envolve em briga na Epia Sul

Confusão se deu após um veículo de passeio supostamente ‘fechar’ o coletivo

O motorista de um coletivo da empresa Central Expresso que fazia o trajeto Brasília-Luziânia se envolveu em uma briga de trânsito na Epia Sul, nesta terça-feira (27). A confusão teria começado porque o motorista de um carro de passeio teria “fechado” o ônibus.

Os dois veículos pararam na pista após o incidente de trânsito. Irritado, o condutor do coletivo começou a discutir com o outro envolvido e, em determinado momento, sacou o extintor do ônibus e disparou o ar contra o rival.

Em seguida, o motorista do ônibus desceu do coletivo e começou a agredir o outro condutor com o extintor. A partir daí, inicia-se uma troca de socos. Os dois envolvidos rolam no chão.

Enquanto isso, os passageiros esperavam dentro do coletivo — alguns fizeram filmagens. O entrevero parou quando alguns cidadãos desceram do ônibus para separar os brigões.