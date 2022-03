Vídeo: Morador de rua é espancado por menores em Ceilândia

Com os jovens agressores foram encontrados os pertences do morador de rua e um estilete. Segundo a PMDF, a dupla teria confessado as agressões e afirmado que a vítima tentara furta-los

Dois jovens de 16 anos foram apreendidos em flagrante, por tentativa de homicídio, ao espancar uma pessoa em situação de rua que dormia dentro de um veículo abandonado, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso foi registrado em Ceilândia, na noite de segunda-feira (7).

Após denúncia anônima, via 190, uma equipe seguiu até a QNN 21 para verificar a informação, e no local, os militares se depararam com os dois menores próximos à vítima, que estava inconsciente e com várias lesões pelo corpo, principalmente na região da cabeça.

Confira as imagens fortes:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e após os primeiros socorros, a vítima foi levada o para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Com os jovens agressores foram encontrados os pertences do morador de rua e um estilete. Segundo a PMDF, a dupla teria confessado as agressões e afirmado que a vítima tentara furta-los.

Os jovens detidos possuem histórico de apreensões e foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II). Um dos apreendidos tinha mandado de busca e apreensão em aberto por outros atos infracionais.