Vídeo: médico desrespeita entregador do iFood e motoboys se juntam para buzinaço

O médico disse que faria uma reclamação ao iFood depois que o entregador se recusou a subir para dar a comida

Viralizou no TikTok um vídeo de entrega do iFood em Brasília, em um prédio do Plano Piloto, onde o médico Krishnamurti Sarmento aparece desrespeitando o entregador do aplicativo, que pediu para que o cliente descesse para pegar a comida.

“Quando chegou, se recusou a subir, e tava lá escrito que era pra ele subir. Vou mandar a reclamação pro iFood”, disse o médico enquanto gravava. O entregador, apresentado como Bruno Barbosa, deu a comida e pediu o código de segurança, usado pelo aplicativo para confirmar que o pedido está sendo entregue para a pessoa certa. Porém, o médico se recusou a informar o código

Nesse momento, o entregador pegou a comida de volta e ficou pedindo o código de segurança, que não foi dado. O médico seguiu gravando e disse que Bruno “roubou da minha mão a comida”. Krishnamurti então finalizou falando que ele poderia ficar com sua comida e que pediria o estorno no aplicativo.

Mais tarde, vários motoboys se juntaram na frente do prédio do médico para manifestar contra o desrespeito sofrido pelo colega e fizeram um buzinaço.