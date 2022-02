Vídeo: Lancha afunda no Lago Paranoá

Uma das vítimas foi transportada para o hospital com água nos pulmões. As outras três pessoas não necessitaram de atendimento médico

Na manhã deste domingo (27), uma lancha naufragou no Lago Paranoá, perto da Ponte das Garças. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quatro pessoas estavam na embarcação durante o incidente. A corporação atendeu a essa ocorrência com uma aeronave, três viaturas, duas embarcações e 15 militares.

A embarcação era conduzida por um homem de 26 anos. Todas as pessoas embarcadas usavam coletes salva-vidas. Uma idosa de 61 anos começou a se afogar, mas foi retirada da água por um tio do condutor da embarcação.

No momento em que o resgate aéreo do CBMDF chegou ao local, realizou o atendimento à vítima. Com a suspeita de presença de água nos pulmões, a mulher transportada para o IHBB, consciente, orientada e estável. As outras três pessoas não necessitaram de atendimento médico.