Vídeo: Homem é preso após furto em Taguatinga

O crime de furto ocorreu próximo a Feira dos Goianos,

Um homem foi preso em Samambaia na tarde da última segunda feira (11) acusado de cometer furtos no interior de veículos estacionados.

A Polícia Militar do 11º BPM foi informada que o criminoso estaria em um Renaut modelo Clio na cor prata e que seguia para Samambaia depois de ter cometido vários furtos no interior de veículos na Feira dos Goianos em Taguatinga.

A equipe do GTM 31 avistou o veículo na quadra 405 de Samambaia e realizou a abordagem. No interior do carro foi encontrado diversos objetos furtados, os pertences pessoais da vítima.

O homem foi levado à 26ª Delegacia para registro da ocorrência.

Veja o Vídeo: