Vídeo: Fábrica de sandálias pega fogo no Polo JK

Uma fábrica de sandálias próxima a rodovia 0-40, no Polo JK, região da Santa Maria, pegou fogo logo pela manhã deste domingo (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) segue no local combatendo o incêndio.

De acordo com informações da corporação, ainda não há informações sobre possíveis vítimas.