Vídeo: Colisão frontal entre carro e caminhão resulta em quatro óbitos

Uma colisão frontal entre um caminhão e um carro de passeio matou quatro pessoas na manhã de sexta-feira (8), na DF-128, rodovia de acesso à Planaltina de Goiás (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com seis viaturas e 25 militares.

O caminhão de cor branca, era conduzido por um senhor de 40 anos. Único ocupante, o motorista foi avaliado pela equipe, mas com pequenas escoriações, não foi necessário o transporte ao hospital.

Dois adultos, um homem e uma mulher, e duas crianças, um menino e uma menina, não resistiram e morreram no local.