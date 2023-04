Vídeo: carro colide contra viatura da PMDF

Motorista não possui carteira de habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Um carro desgovernado se chocou contra uma viatura da Polícia Militar (PMDF) na madrugada de domingo (9), na EQNM 4/6, em Ceilândia. Os policiais realizavam uma ronda de rotina no momento da colisão. Assista ao vídeo:

Segundo a PMDF, havia duas mulheres no carro que bateu contra a viatura. A motorista não possui carteira de habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Elas não se feriram. As identidades não foram reveladas.

Dois policiais foram levados ao hospital para realizar exames, mas também não ficaram feridos e passam bem.

Ainda de acordo com a PMDF, haverá apuração para descobrir se a mulher estava sob efeito de bebida alcoólica. Ela foi presa em flagrante por direção perigosa e dano qualificado.

Aguarde mais informações.