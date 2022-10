Vídeo: carro bate em árvore e tem risco de incêndio na Asa Norte

O motorista do veículo teve um ferimento no rosto e estava desorientado, precisando de transporte para o hospital

No início da tarde deste sábado (29), um carro colidiu contra uma árvore próximo à tesourinha da quadra 203/204 da Asa Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do veículo teve um ferimento no rosto e estava desorientado, precisando de transporte para o hospital.

No momento da publicação desta matéria, os militares trabalhavam para desligar a bateria do carro e evitar um possível princípio de incêndio, já que a frente do veículo ficou destruída.

A corporação não soube informar a dinâmica do acidente.