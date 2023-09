Vídeo: acidente entre ônibus e caminhão próximo a Formosa deixa 2 mortos

Durante filmagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é possível ver dezenas de pessoas deitadas no acostamento da BR

Acidente entre um ônibus da Viação Guanabara e um caminhão no km 44 da BR-020, altura de Formosa (GO), deixou dois mortos na noite deste sábado (2/9). De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta de 20h30.

Durante filmagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é possível ver dezenas de pessoas deitadas no acostamento da BR, enquanto outros passageiros checam se há mais alguém no ônibus.

Até o momento desta publicação não se tem mais informações da PRF sobre a dinâmica do acidente.

