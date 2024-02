Vicente Pires recebe serviços de governo e ações de combate à dengue

Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti ocorreu durante GDF Mais Perto do Cidadão

O combate à dengue reuniu diversos órgãos do governo neste fim de semana. Vicente Pires e a Colônia Agrícola 26 de Setembro foram as regiões que concentraram agentes e militares em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O Dia D de combate à dengue ocorreu durante a 19ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, na Administração Regional de Vicente Pires. Por lá, a população contou com atividades de conscientização contra a doença, além de diversos serviços de governo em um só lugar.

Foram mais de 40 profissionais de Estratégia Saúde da Família (ESF) na Tenda da Dengue. Por lá, foram realizados atendimentos aos pacientes com suspeita da doença. Houve oferta de hidratação intravenosa, testagem rápida e, em casos específicos, remoção de pacientes graves aos hospitais regionais ou às unidades de pronto atendimento (UPAs).

“O Dia D em Vicente Pires tem o objetivo de alertar e trazer a comunidade para perto do nosso governo. Estamos em dias de Carnaval e é importante que os foliões cuidem da saúde. Aqui é uma oportunidade para isso, estamos com vacinas e testes rápidos, além de orientações para conscientizar a população”, afirmou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos.

Nas estruturas montadas pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), foram reunidos 310 militares do CBMDF, que somaram esforços ao trabalho de vistorias executado por 100 agentes comunitários de saúde (ACS) e 35 agentes de vigilância ambiental (Avas) da Secretaria de Saúde (SES-DF).

“Já são cinco sábados que estamos trabalhando no combate à dengue. Pedimos à comunidade que nos ajude também fazendo as limpezas dentro de casa e que se atente ao descarte de resíduos para não acumular entulho”, pontuou a comandante-geral do CBMDF, coronel Mônica de Mesquita Miranda. “O Dia D tem sido uma iniciativa muito produtiva porque nossos militares se juntam aos agentes no trabalho de visitação às casas em busca por possíveis focos do mosquito”, concluiu.

Também estiveram presentes as equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), que disponibilizaram caminhões basculantes e pás mecânicas para a retirada de lixo, entulho e inservíveis descartados incorretamente em Vicente Pires e na região da Colônia Agrícola 26 de setembro.

“A Sejus está empenhada para retomar os bons índices de prevenção e combate à dengue. Estar junto à população, por meio do GDF Mais Perto do Cidadão, desta vez em Vicente Pires, é somar esforços para resultados positivos. As ações promovidas durante estes dois dias, como a testagem rápida, o acolhimento de pessoas com sintomas e o repasse de informações sobre o combate, com toda certeza auxiliaram significativamente os cidadãos da cidade”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

“Nossa equipe está na rua diariamente realizando o trabalho de prevenção e combate ao mosquito. Estamos com uma programação extensa e que apoia o trabalho executado por diversos órgãos de governo. Em Vicente Pires, realizaremos serviços de zeladoria com um olhar atento a situações de desastre depois das chuvas dos últimos dias”, explicou o secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos.

GDF Mais Perto do Cidadão

No evento, a população teve acesso a atendimentos do Na Hora da Sejus e demais serviços da pasta, da Saúde e da Polícia Civil, como é o caso da emissão de 1ª e 2ª vias do RG, entre outras ações. A programação promoveu também apresentações culturais e atividades de lazer para adultos e crianças.

A monitora Márcia Regina, 44 anos, ficou sabendo da programação em Vicente Pires pelas redes sociais e aproveitou as instalações para resolver pendências com a conta de energia: “Minha amiga me encaminhou que teria o evento e eu vim atrás de serviços da Neoenergia. Muito boa essa ação porque não tive de me deslocar para pegar ônibus até o Plano Piloto. Valeu a pena”, avaliou.

Já o advogado Alex Cristiano Arias, 36, mora em Águas Claras e foi à 19ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão para fazer a carteira de identidade do filho. “Ter todo esse arcabouço para atender a população é muito importante porque traz muita facilidade, principalmente aos finais de semana. Eu trouxe meu filho porque, além dos serviços que viemos buscar, ele vai se divertir um pouco e comer uma pipoca”, compartilhou.

Com informações da agência Brasília