Vicente Pires e Vila São José com abastecimento de água interrompido para manutenção

Nesta quarta-feira (13), o fornecimento de água será interrompido em ruas de Vicente Pires e da Vila São José, das 8h30 às 21h30. A medida é necessária para que a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) trabalhe no sistema de abastecimento de água das localidades.

O serviço será feito no Setor Habitacional Vicente Pires, abrangendo as ruas 12A, 12B, 12 CH 305 a CH 312A, 12 CH 129 a CH 323 e 7 CH 324. Já na Vila São José, passarão por desligamento programado as ruas 10, 12B, 11, 13 e 15.

A Caesb ressalta que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Mais informações pelo telefone 115

*Com informações de Rafaella Atta, da Agência Brasília