Vicente Pires e Gama sem energia nesta segunda-feira (8)

Com o objetivo de realizar obra de ampliação e melhoria na rede elétrica, a Neoenergia Brasília precisará, na segunda-feira (8), interromper o fornecimento de energia das 8h30 às 13h, afetando as chácaras 1, 191 e 192 em Vicente Pires. Em São Sebastião, o horário será de 09h30 às 14h30, para os moradores do Morro da Cruz, nas chácaras 19, 21 e 23

Também nesta segunda-feira (8), alguns endereços do Gama ficarão sem energia por tempo determinado. Das 9h às 13h30, o desligamento será nas chácaras 2, 3, 6, 31, 44 a 75 e 162, além da Fazenda Bonsucesso, no Núcleo Rural Ponte Alta e nas chácaras 1 a 3, Santa Tereza, Regis e condomínios Residencial Victória, João de Barro e Solar do Horizonte. O motivo é a manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

Outra região afetada será a chácara 100, do Núcleo Rural Ponte Alta e a Escola Classe Barreiro, das 14h às 18h, para manutenção corretiva na rede elétrica. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Com informações da Agência Brasília