Vicente Pires completa 13 anos

Vicente Pires faz aniversário e completa 13 anos de história. “Quando chovia aqui, era impraticável andar pelas ruas, tudo ficava alagado. O investimento na cidade foi fundamental e, hoje, se chover, posso sair na rua tranquilamente”. A declaração é do professor de artes marciais José Luciano, 56, que é morador de Vicente Pires há 16 anos. Ele e outros 100 mil habitantes acompanharam de perto a transformação da região administrativa, que comemora 13 anos nesta quinta-feira (26).

Nos últimos três anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) mudou a cara da cidade: pavimentou 130 quilômetros de vias, instalou 110 quilômetros de calçadas e 260 quilômetros de meios-fios, bem como criou mais de 128 quilômetros de redes pluviais. O investimento total, de janeiro de 2019 a maio deste ano, foi de R$ 275,227 milhões.

Mas, o esforço é contínuo. Até o fim de 2022, devem ser implementados mais R$ 35,6 milhões, elevando o montante investido a R$ 310 milhões. O valor está previsto no contrato firmado em junho de 2021, referente a serviços parados desde 2015 e que não puderam ser executados anteriormente por questões logísticas. A instalação adicional totaliza 10,6 mil metros de drenagem; 80 mil metros de pavimentação; 25 mil metros de calçadas e 45 mil metros de meios-fios.

Obras de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios já foram concluídas em vários endereços da região administrativa, como a Rua 3

O empenho no ordenamento dos contratos gerou resultado. Já estão concluídas as obras de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios nas ruas 1 (rua do Jóquei), 3, 3B, 3C, 4B (rua da delegacia), 4C (rua da Faculdade Mauá), 4D, do Sicoob e 7. Nas ruas 4, 4A, 5, 6, 8, 10 e 12, os mesmos serviços já foram finalizados e, no momento, está em execução a drenagem em método não destrutivo (em inglês, tunnel liner) referente ao contrato firmado em junho do ano passado.

Na Rua 4, os mesmos serviços já foram concluídos, e está em execução a drenagem em método não destrutivo (em inglês, tunnel liner)

O administrador regional de Vicente Pires, Admilson Teixeira, afirma que, com as melhorias na infraestrutura, a cidade ficou mais atrativa para novos moradores. “O comércio aumentou nos últimos dois anos, gerando mais empregos e renda para a população, que vem de outras regiões para trabalhar aqui. Também tivemos expansão dos imóveis, que ficaram mais valorizados. Ou seja, virou uma cidade bonita e confortável de se morar”, pontua.

Estrutura

Em janeiro deste ano, a população de Vicente Pires recebeu também uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada na rua 10, com investimento de R$ 7 milhões e capacidade para 4,5 mil procedimentos mensais.

Em 2021, a trafegabilidade da cidade ficou ainda melhor com a inauguração de duas pontes. A estrutura da Rua 4 foi entregue em agosto do ano passado, com 82 metros de extensão e 13,8 metros de largura. A ponte foi erguida sobre o Córrego Samambaia e liga a Rua 4 até a Avenida da Misericórdia, com investimento de R$ 2,3 milhões.

Ponte sobre o Córrego Vicente Pires, entregue em maio de 2021, oferece nova alternativa de trajeto e reduz o fluxo na Estrutural

Já a ponte sobre o Córrego Vicente Pires estava pronta para uso em maio de 2021. Situada entre a via marginal da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), com destino à Estrada Parque Vale (DF-087), tem 40 metros de extensão e 170 toneladas de vigas metálicas. O capital aplicado foi de R$ 4 milhões, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).

Novo lar

Érika Wenia, 21 anos, chegou a Vicente Pires em novembro de 2021: “Casei e comecei a procurar apartamento com meu esposo. A melhor opção apareceu aqui, muito bem localizada. Perto da parada de ônibus, do comércio”

As amigas Érika Wenia, 21 anos, e Bruna Araújo, 20, chegaram a Vicente Pires em novembro do ano passado. As duas se conheceram em janeiro deste ano, quando começaram a trabalhar como atendentes em uma loja de cosméticos na região. “Casei e comecei a procurar apartamento com meu esposo. A melhor opção apareceu aqui, muito bem localizada. Perto da parada de ônibus, do comércio”, conta Érika, que leva menos de 20 minutos para chegar ao emprego.

Amiga de Érika, Bruna Araújo também se mudou para a região em novembro do ano passado: “Estou muito feliz, não pretendo sair daqui por nada. Só se for para ir para a praia”

O mesmo aconteceu com Bruna, que também se casou no segundo semestre do ano passado e se mudou para Vicente Pires com o companheiro. “Como ele já morava aqui, a mudança foi fácil. Mas o melhor mesmo foi conseguir um emprego tão rápido. Entreguei currículo e fui chamada em menos de um mês”, afirma a jovem, que morava em Taguatinga. “Estou muito feliz, não pretendo sair daqui por nada. Só se for para ir para a praia”, brinca.

Já o empresário Wesley Sarkis, 39 anos, tem mais de 15 anos de história com Vicente Pires. “A cidade era um verdadeiro caos. Agora, está em outro nível. O comerciante consegue se desenvolver, tem movimento nas lojas”, afirma ele, que administra uma loja de materiais de construção.

Comemoração

A Administração Regional de Vicente Pires vai realizar uma programação de aniversário a partir desta sexta-feira (27). Haverá feira de artesanato, food trucks, shows de músicos locais e mais. O evento será promovido na Rua 8, entre a ruas 3 e 4.

Confira o cronograma:

