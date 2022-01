Vicente Pires com qualidade de vida para 100 mil pessoas

Nos últimos três anos, o GDF investiu mais de R$ 540 milhões em Vicente Pires. Todo esse recurso está sendo revertido para comunidade

“A água subia e entrava na minha loja. Toda vez, a gente tinha que ficar cercando, colocando sacos com areia para a água não entrar. Agora, não entra mais.”

A frase de Mário Antônio de Oliveira, dono de uma padaria na Rua 4A de Vicente Pires, é o relato de uma cidade que, pela primeira vez em pouco mais de 12 anos de existência, recebeu obras que levaram infraestrutura urbana e mais qualidade de vida a seus mais de 100 mil habitantes.

Nos últimos três anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu mais de R$ 540 milhões em Vicente Pires. Todo esse recurso está sendo revertido em melhorias para a população, como a construção de 110 quilômetros de calçadas, a pavimentação de 130 km de vias, e a instalação de 260 quilômetros de meios-fios, 80 lombadas e mais de 3 mil lixeiras.

Uma das maiores demandas da cidade, no entanto, era a ampliação da rede de águas pluviais, que, sem manutenção há anos, causava um enorme transtorno para moradores, motoristas e comerciantes de Vicente Pires.

Foto: Paulo H Carvalho/ Agência Brasília

Desde 2019, 128 quilômetros de redes de águas pluviais foram construídos na cidade, reforçando a drenagem e captação das águas das chuvas, que são coletadas por 86 dissipadores e destinadas à 24 novas bacias de contenção.

Moradora da Rua 8, a gerente hospitalar Luciana Feitoza conta que o prédio onde mora também sofria com as inundações provocadas pelas águas da chuva antes das obras que transformaram a via.

“Depois que fizeram essa obra aqui, melhorou muito. A drenagem está bem melhor, a água não entra mais nas casas”, afirma.

O mecânico Felintro Cardoso da Silva, dono de uma oficina na Rua 10, corrobora as mudanças positivas que sentiu desde a passagem das obras nas proximidades do seu comércio. “Quando chovia, ficava muito difícil pra trabalhar porque a água chegava a entrar dentro da loja. Mas depois do serviço que foi feito, não teve mais problemas de enxurradas. Ficou ótimo, dou nota 10”, avalia.

“Era o maior sufoco, água pra todo lado, muitas inundações. Hoje estamos no paraíso, outra vida”. Assim analisa o comerciante Arízio de Araújo, que apesar de não morar em Vicente Pires, visita constantemente a cidade para muitas situações, como levar sua cadelinha ao veterinário, na Rua 3. “Essas obras facilitaram tudo. Conseguimos nos locomover sem dificuldade, não tem mais riscos. Era um caos, mas hoje está muito bom”.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, ressalta o impacto que as obras já tiveram na qualidade de vida dos moradores.

“Os problemas mais graves foram resolvidos. Hoje é mais fácil percorrer a cidade e ver calçadas em boas condições, meios-fios e pistas. É uma cidade com urbanização avançada. Ainda há coisas a serem feitas, mas perto do que recebemos a cidade em 2019, a situação está muito melhor”, avalia.

Além das grandes obras que transformaram a paisagem, os moradores de Vicente Pires também contam com o apoio dos operários da Administração Regional e do GDF Presente, que realizam ações preventivas constantes na desobstrução e manutenção de bocas de lobo, para garantir o escoamento efetivo das águas das chuvas pela rede.

Com informações de Flávio Botelho da Agência Brasília