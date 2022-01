Vice-presidente do NWADV, Fernando Cavalcanti visita filiais por todo o país

A intenção dele é implantar de Governança Corporativa, com a introdução de diretrizes de âmbito nacional, iniciadas na matriz do NWADV, embasadas em políticas já desenvolvidas para as áreas administrativas do escritório

Na última quinta-feira, 20 de janeiro, o vice-presidente do Nelson Wilians Advogados (NWADV) e Nelson Wilians Group (NWGroup), Fernando Cavalcanti, esteve em Brasília, dando continuidade à agenda de visitas às filiais do grupo por todo país.

Na ocasião, em reunião junto à administração local da filial, Cavalcanti mirou na implantação de Governança Corporativa, com a introdução de diretrizes de âmbito nacional, iniciadas na matriz do NWADV, embasadas em políticas já desenvolvidas para as áreas administrativas do escritório.

O vice também deu continuidade às tratativas de expansão do NWGroup, que vislumbram crescimento à nível nacional. No Distrito Federal, será a sócia Carolina Mendes quem apoiará o desenvolvimento do projeto.

Foto: Arquivo pessoal

“A implementação deste projeto considera as dimensões continentais do Brasil e as peculiaridades de cada região, a fim de potencializar tanto a geração de empregos, quanto a atração de investimentos para a economia local”, explica Fernando.

Finalizando a agenda, Cavalcanti esteve na Bahia, a fim de alinhar, igualmente, junto à gestão local, as diretrizes relacionadas à implementação de práticas de governança e planos de expansão.