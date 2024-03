Vice-governadora Celina Leão participa de congresso sobre a mobilidade urbana no DF

A vice-governadora Celina Leão participou, na manhã desta terça-feira (19), da abertura do C-Move Brasília 2024. O congresso abre portas para a discussão sobre a mobilidade urbana sustentável na capital federal.

O evento, que se realiza nesta terça (19) e quarta-feira (20) no 21 Convention Affiliated by Meliá, tem como objetivo fomentar o diálogo entre o setor privado e órgãos públicos, bem como apresentar as últimas novidades em veículos elétricos.

Em sua fala, Celina Leão destacou a importância do tema para uma gestão voltada para a sustentabilidade. “Este tema é muito relevante e muito caro a todos os governos que pensam em sustentabilidade. Tive a oportunidade de participar, ano passado, do Congresso de Cidades Inteligentes em Barcelona, e não dá para falar de cidade inteligente e moderna sem falar em carro elétrico e energia limpa. O nosso governo está comprometido em adotar tecnologias limpas e promover um transporte de qualidade. Queremos garantir a preservação do meio ambiente para todos”, afirmou.

Outro assunto abordado pela vice-governadora foi a necessidade de uma infraestrutura adequada para atender os veículos elétricos, como os pontos de abastecimento. Celina também afirmou que o governo vem trabalhando e tem a meta de alcançar 100% das frotas de ônibus coletivos semielétricas. “Nós precisamos realmente avançar nesse desafio. Essa é a nossa meta ”, disse.

Ao finalizar o discurso, a vice-governadora reiterou o compromisso do Distrito Federal com uma política de energia limpa e transporte de qualidade. “A gente percebe que muitos países que já alcançaram selos de tecnologias limpas e sustentáveis colocaram toda a cadeia econômica e estrutura de governo para funcionar como uma engrenagem e eu acho que esse é o nosso desafio aqui no DF. A luta pelo meio ambiente limpo não pode ser isolada. A nossa ideia é que a gente avance não só na área da tecnologia, mas também no conforto dos transportes para a nossa população”, encerrou.

*Com informações da Agência Brasília