Vias não pavimentadas de área rural do Paranoá recebem manutenção

O trabalho é para que a via de acesso entre a Escola Classe Sobradinho dos Melos e a DF-130 esteja em melhores condições de uso a quem trafega

Vias não pavimentadas no Núcleo Rural Capão da Onça, no Paranoá, passam por manutenção antes do período escolar. O trabalho é feito pela administração da cidade e vai percorrer 17 km de estradas e ruas.

O trabalho é para que a via de acesso entre a Escola Classe Sobradinho dos Melos e a DF-130 esteja em melhores condições de uso a quem trafega na região. Para isso, os servidores da Administração do Paranoá trabalham na terraplenagem com uma máquina motoniveladora.

O serviço foi iniciado em 18 de janeiro, e, após a conclusão, outras regiões receberão o mesmo trabalho. “O GDF tem se preocupado muito com essas estradas da região rural que dão acesso a escolas e também às comunidades, que são muito prejudicadas com as chuvas. Enquanto elas não são pavimentadas, o governo tem orientado para que os órgãos intensifiquem a recuperação das estradas”, afirma o administrador do Paranoá, Wellington Santana.

Assim que as chuvas derem uma trégua, a administração regional voltará ao local para aplicar resíduos da construção civil na via para melhorar o tráfego. “Nós estamos fazendo o percurso da escola com o auxílio dessa máquina. É um trabalho gerido pela Administração do Paranoá e que beneficia todos os moradores da região”, acrescenta o gerente de Obras da administração local, Otoniel Reis.

As informações são da Agência Brasília