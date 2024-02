Viagens de carnaval movimentam Rodoviária Interestadual de Brasília

A expectativa é que o movimento de viagens neste carnaval, até o dia 14 de fevereiro, cerca de 32 mil pessoas passem pelo terminal rodoviário

Quem vai viajar de ônibus neste feriadão será recebido na Rodoviária Interestadual de Brasília com uma operação especial para recepcionar os passageiros. É esperado que nos dias 9 e 10 de fevereiro, cerca de nove mil pessoas embarquem pelo empreendimento. A expectativa é que o movimento de viagens neste carnaval, até o dia 14 de fevereiro, cerca de 32 mil pessoas passem pelo terminal rodoviário.

Os dados são do Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília. Ainda segundo a concessionária, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador são os destinos mais procurados pelos passageiros que embarcam e desembarcam em Brasília.

Para a maratona de viagens neste carnaval, serão disponibilizados dez ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser colocados em operação.

Com o carnaval no sangue, a agente de saúde Lena Maria, 57 anos, vai passar o feriadão no Rio de Janeiro com a filha e duas amigas. “Vamos descansar a cabeça, porque está sendo pesado”, comenta. Ela vai aproveitar para ir em algum dos famosos bloquinhos cariocas. “Vou no que tiver de bom, e também vou visitar o Cristo Redentor. A gente vai passear”.

Ela conta que não fica em Brasília no feriado de carnaval de “jeito nenhum”. “Tem nenhum castigo que seja pior”.

Como a família de Lena veio do Rio de Janeiro, ela afirma que já tem a tendência de ir ao carnaval lá. “A gente vai passar a semana de carnaval no Rio, curtir o carnaval, visitar museus, porque as minhas amigas não conhecem os pontos turísticos”. Ela explica que no carnaval, sente até mais segurança de andar no Rio, porque a cidade está mais cheia.

Eliana de Carvalho, 50 anos, dona de casa, vai passar as férias em Teresina junto com a filha. “Nós vamos pra São Raimundo do Natal, de férias, e também aproveitando o carnaval”, acrescenta. Ela pretende descansar e passar um tempo com a família que mora lá, mas também vai aproveitar para curtir algum evento de carnaval mais tranquilo.

“Carnaval é aquela coisa, a gente sempre sai, não tem como a gente não sair um pouquinho”, comenta. Ela não sabe qual a programação carnavalesca de lá, mas vai dar uma conferida.

Eliana sempre visita a família, porque a saudade dos pais bate. Dessa vez, vão ela e a filha, mas o marido vai ficar em casa, já que não está de férias e nem pode aproveitar o feriado.

Campanha do terminal

A concessionária informou que também está com uma operação especial neste feriado de Carnaval, e quer chamar a atenção do público para a importância do projeto social Entre Rodas, que atende crianças com deficiência. A meta é alcançar a marca de 800kg de lacres de latinhas de alumínio, que equivalem a uma cadeira de rodas.

Todas as doações serão enviadas à Instituição, que comercializa e reverte o valor na compra do item. O totem está disponível próximo ao Balcão de Informações do terminal.