Viaduto na Galeria dos Estados ganha o maior arco-íris do país

Com 230 metros de extensão, pintura nas cores da bandeira do movimento LGBT leva mais beleza e alegria para a região

Depois de três meses de trabalho e 216 litros de tinta, a Galeria dos Estados e o Setor Comercial Sul exibem cerca de 120 faixas formando um arco-íris nas cores da bandeira do movimento LGBT. Mais um local de Brasília estará nas fotos das redes sociais de turistas e brasilienses.

A pintura tem 230 metros de extensão. A iniciativa proporciona leveza e alegria ao visual sério e monocromático dos setores Comercial e Bancário Sul. O viaduto que agora exibe o arco-íris é o mesmo que desabou no dia 6 de fevereiro de 2018, tendo sido reinaugurado no final de 2020.

A ideia da pintura começou a surgir em julho de 2021, quando cerca de 120 artistas urbanos que participavam do 4º Encontro de Graffiti, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e do Comitê Permanente de Grafftti, pintaram as paredes da galeria.

A iniciativa contou com a participação do governo e da sociedade para ser entregue à população. Foto: Agência Brasília

Em outubro, a pasta passou a apoiar a feira No Setor, que acontece aos domingos na Galeria dos Estados. Por último, para tornar o local mais divertido, agradável e estimular a convivência, a Secec, em parceria com a Associação de Educação do Homem do Amanhã do Brasil (Habra), convidou o coletivo Brasília Orgulho para realizar a obra, que também contou com a participação de moradores de cidade, que puderam pintar e fazer fotos.

“A Galeria dos Estados tem um histórico de ocupação de diferentes manifestações artísticas e culturais, e esta pintura valoriza ainda mais o espaço, a arte urbana e a diversidade”, ressalta a subsecretária de Economia Criativa da Secec, Erica Lewis.

“É um novo ponto turístico para o DF. Vários turistas vão querer tirar foto no maior arco-íris LGBT do Brasil. É mais uma ação cultural, e vai além. É uma mensagem de respeito à diversidade e, do ponto de vista urbanístico, criará uma nova relação das pessoas com a cidade”, afirma Welton Trindad, membro do Orgulho Brasília.

Os lojistas da Galeria dos Estados aprovaram a iniciativa. Um deles é Luiz Gonzaga de Freitas, 70 anos, que tem uma loja de roupas no local. “A pintura é bem criativa, só veio acrescentar e deixar o espaço melhor. Para nós, lojistas, é positivo”, destaca Luiz.

Outra que aprovou a arte foi Mariana Pinheiro, 24 anos, que trabalha no Setor Comercial Sul. “Essa pintura complementou os grafites que já existiam. Simplesmente incrível. Trouxe mais alegria para quem trabalha aqui”, elogia.

Agência Brasília