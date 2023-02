Viaduto do Recanto começa a receber calçadas e plantio de grama

Também prossegue a implantação da sinalização da obra viária, que tem um investimento de quase R$ 31 milhões

O viaduto localizado na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho de intersecção entre o Recanto das Emas e o Riacho Fundo II, já está na fase de implantação de sinalização.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) conta com a parceria da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) na implantação da calçada de aproximadamente 1 km de comprimento e quatro metros de largura, que será sinalizada para ser utilizada tanto por pedestres quanto por ciclistas.

Em paralelo, a equipe destacada pelo DER-DF realiza o plantio de grama. A obra de grande porte foi iniciada em março de 2021, com um investimento de R$ 30,9 milhões.

A autônoma Érica Tavares, 43 anos, se mostrou animada com a obra. Para ela, o viaduto já faz diferença na qualidade de vida. “Depois que os carros foram liberados para passar tanto por baixo quanto por cima do viaduto, o trânsito melhorou para nós que passamos com nossos veículos por aqui quase todos os dias. E eu percebo que, quando ficar pronta, a calçada vai proporcionar mais segurança para os pedestres e ciclistas, além do que a grama vai deixar tudo mais bonito”, avalia a moradora do Riacho Fundo II há 8 anos.

“É importante salientar a integração que existe entre os órgãos do GDF, uma vez que enquanto os servidores do DER trabalham para finalizar a sinalização, contamos com a ajuda da Novacap para implantar a calçada”, destaca o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Histórico da obra

Já no início deste mês, houve a liberação do tráfego na parte superior do elevado. Com a conclusão desta etapa, cerca de 30 mil motoristas que transitam entre as duas cidades ou em direção ao Plano Piloto ou ao Gama foram beneficiados.

Na primeira fase dos trabalhos foram executadas as estruturas de concreto e a liberação das vias marginais, liberadas para o trânsito em outubro de 2021.

Na etapa seguinte, foi efetuada a escavação do terreno, por onde passam os veículos nos dois sentidos da DF-001. Na terceira fase, no segundo semestre de 2022, foi feita a liberação da parte inferior do viaduto para o tráfego.

Com informações da Agência Brasília