Via de ligação entre Ceilândia e Brazlândia receberá nova iluminação

Mais uma importante via do Distrito Federal terá sua estrutura de iluminação pública modernizada, com a substituição das luminárias tradicionais por modelos LED, que são mais econômicos e eficientes. Com início neste mês, a obra de eficiência energética na DF-451, que faz a ligação entre a BR-070 e a BR-080, vai beneficiar toda a comunidade do Incra 7 e adjacências, como o Núcleo Rural Alexandre Gusmão.

“A DF-451 é uma via com um fluxo significativo de veículos, visto que faz a ligação entre Brazlândia e Ceilândia”, pontua o presidente da Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública (CEB Ipes), Edison Garcia. “Com a iluminação mais potente proporcionada pelas luminárias LED, o trânsito fica mais seguro, tanto para os motoristas quanto para os pedestres que residem na região.”

A ação, que faz parte do programa da CEB Luz que Protege, prevê a substituição de 111 luminárias por modelos LED com potências de 80, 160 e 280 watts. O investimento é de R$ 100 mil, recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

Com base em informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), a CEB atua em locais que demandam reforço na iluminação pública, como regiões de vulnerabilidade e áreas de grande fluxo de de pessoas, como comércios, escolas, UPAs e praças.

