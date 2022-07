Vestibular da faculdade Senac-DF está aberto com mensalidades a partir de R$ 99

Com aulas presenciais há um semestre, o ambiente na 913 Sul conta com salas modernas, laboratórios tecnológicos, biblioteca com até 25 mil obras disponíveis e uma ampla área comum de estudo e descanso para os alunos

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF lança seu processo seletivo gratuito para o segundo semestre de 2022 com descontos nas mensalidades. Na área de gestão, três cursos continuarão com o valor de R$ 99 no primeiro semestre: Gestão Comercial, Marketing com ênfase no Digital e Gestão da Comunicação Digital. O curso Gestão de Recursos Humanos iniciará por R$ 149, pois tem um ano e meio de duração. Para as opções em tecnologia, o primeiro período custará R$ 149. São eles: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação, Ciência de Dados e Gestão da Tecnologia da Informação. Os valores dos demais semestres estão no site.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, diz que os valores acessíveis das mensalidades são essenciais para a sociedade. “Decidimos manter o desconto nas mensalidades e seguir dando oportunidade às pessoas que passam por um momento de dificuldade, mas que por meio dos estudos e da qualificação profissional batalham para transformar suas vidas. É para isso que trabalhamos no Senac”, incentiva.

Com aulas presenciais há um semestre, o ambiente na 913 Sul conta com salas modernas, laboratórios tecnológicos, biblioteca com até 25 mil obras disponíveis e uma ampla área comum de estudo e descanso para os alunos. A diretora do Senac-DF, Karine Câmara, destaca as metodologias abordadas nas aulas. “Buscamos conteúdos inovadores e diferenciados para os estudantes. Assim conseguimos alinhar os melhores preços e práticas para o avanço do conhecimento. Ressalto ainda que a volta presencial foi tranquila, com todos os protocolos de segurança necessários”, explica.

Foto: Divulgação

O diretor da Faculdade Senac-DF, Luís Afonso Bermúdez, explica o esforço da instituição em manter a capacidade de atendimento. “Estamos em um período que nos impõe desafios e decisões importantes para incentivar a capacitação e formação do nosso público-alvo, que vem dos setores de comércio, serviços e turismo. Nosso esforço é em prol da otimização de uma estrutura investida com o mínimo custo necessário. Vamos, claro, manter sempre a qualidade, as formas inovadoras de ensino e as tecnologias diferentes. Exemplo são os laboratórios de inovação em varejo, em recursos humanos e até em metaverso, que serão lançados nesse segundo semestre, para atender demandas de empresários”, destaca.

Para esse semestre, o número de vagas está reduzido devido ao sucesso da campanha do início do ano. Serão 30 vagas por turma, uma no turno matutino e outra no noturno para cada curso. Do total de vagas, são reservadas cinco para ingressantes pelo ENEM, dos anos de 2020 e 2021. Veja o edital completo. Todo o processo de inscrição, vestibular e matrículas são online, iniciando pelo site da Faculdade Senac. Os interessados já podem preencher o formulário e aguardar para realizar a prova online a partir do dia 9 de julho até 27 de agosto, ou enquanto houver vagas.

INSCRIÇÕES ONLINE: 28 de junho a 27 de agosto

Provas gratuitas e online: 9 de julho a 27 de agosto

Matrículas online: até 31 de agosto

Valores das mensalidades

30 vagas por turno para cada curso

CURSOS:

Gestão Comercial

Marketing com ênfase no Digital

Gestão da Comunicação Digital

Gestão de Recursos Humanos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Segurança da Informação

Ciência de Dados

Gestão da Tecnologia da Informação