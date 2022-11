Vendas no Natal devem injetar R$ 820 milhões na economia do DF

De acordo com uma pesquisa do Instituto Fecomércio/DF, as vendas devem aumentar em 23% durante o feriado natalino

Gabriel de Sousa

Como de costume, o Natal deve fazer com que as vendas disparem no DF neste final de ano. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio/DF (IF/DF), R$ 820 milhões devem ser injetados na economia distrital, o que anima os lojistas que esperam terminar 2022 com lucros em seus estabelecimentos.

Segundo o estudo, que entrevistou 544 consumidores e 501 lojistas da capital, as vendas devem crescer em 23% em relação ao mesmo período de 2021. Cerca de 70% dos populares do DF disseram que irão presentear alguém nesta data, representando um percentual maior do que no passado, quando 67,79% informaram que iriam fazer compras natalinas.

Foi constatado também que o empresariado brasiliense está mais animado com a possibilidade de lucrar neste Natal do que o do ano passado. 74,5% acreditam que as vendas serão melhores neste ano, enquanto que em 2021, foram registrados 67,8%, 6,7 pontos percentuais a menos. Em contrapartida, apenas 0,8% dos lojistas esperam que os lucros serão piores.

É previsto também que o ticket médio esperado pelos empresários neste ano seja de R$ 245, sendo 15,5% a mais do que em 2021, quando a média avaliada foi de R$ 194,47. 91,2% disseram ao Fecomércio que irão manter o mesmo preço que os produtos tinham no ano passado, já 8,8% disseram que devem aumentar, justificando os reajustes pelos repasses feitos pelos fornecedores e a alta do dólar.

Para conseguir bons lucros no feriado natalino, é necessário um bom marketing para atrair o máximo de consumidores para as suas lojas. No DF, 67,1% dos lojistas entrevistados pela Fecomércio declararam que devem utilizar alguma estratégia para aumentar as suas vendas, destacando-se a diversidade de produtos (19,46%) e a divulgação (18,41%), como as ferramentas que serão mais adotadas.

Consumidores não querem criar dívidas

A pesquisa da Fecomércio estimou que os homens devem gastar mais do que as mulheres neste natal. Enquanto que o ticket masculino médio foi de R$ 387,49, o feminino foi avaliado em R$ 307,90. Os consumidores também disseram que as compras no débito serão mais comuns neste Natal, com 37%. Em seguida será o pagamento em dinheiro, com 29,7%.

Ou seja, 66,7% dos consumidores brasilienses pretendem quitar as suas compras imediatamente. O cenário é bem diferente do registrado no ano passado, onde 42,8% dos entrevistados disseram que irão realizar as suas transações pelo crédito. Segundo o presidente da Fecomércio/DF, José Aparecido Freire, o fenômeno pode ser explicado pelo fato que 86,8% das famílias do DF possuem alguma dívida no cartão, conforme foi atestado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“Acreditamos que neste Natal as pessoas irão preferir quitar logo suas contas a estendê-las, já que estão com o cartão de crédito comprometido e talvez não queiram estender a dívida para o próximo ano”, avalia Aparecido Freire.

Roupas e calçados devem liderar as vendas

O estudo da Fecomércio aponta que o setor de roupas, com 31,1% da intenção de compra dos consumidores, e o de calçados, com 22,8%, lideram a lista de produtos preferidos para se presentear no Natal deste ano. Cosméticos e perfumes devem representar 15,5% das compras natalinas.

Nas entrevistas, 37,3% dos consumidores disseram que irão fazer suas compras em lojas físicas de shoppings centers da capital. 20,9% preferem ir aos camelôs, enquanto que 20,6% preferem ir para as lojas de rua brasilienses para conseguir adquirir o seu presente. Por fim, as transações feitas pela internet representaram 16,7% das intenções.

Também foi perguntado aos populares sobre o período onde pretendem ir para as lojas.45,4% pretendem ir pela parte da tarde, enquanto que 34,5% vão pela noite e 20,1% pela manhã. O dia preferido pelos brasilienses é o sábado, com 33,5%, seguido pela sexta-feira (23,4%) e o domingo (13,6%).

Aposta no marketing

No Gama, o brechó de Cleonice Oliveira, 52, pretende apostar em uma publicidade eficiente para conseguir novos consumidores neste natal. Sem um grande aparato financeiro, a microempreendedora pretende alavancar as suas vendas enfeitando a sede do seu negócio com uma temática natalina. “Vou comprar algumas coisas para a loja ficar mais agradável e chamativa com o Natal. O pessoal quer muita roupa para o feriado, e nem todos podem pegar peças novas. Então, eu acho que muita gente vai vir aqui”, explica.

Outra aposta da microempreendedora está na divulgação da sua loja na internet. Cleonice conta que, com a intenção de conseguir novos clientes, a sua filha criou uma conta profissional do brechó no Instagram. Por lá, ela espera publicar as principais novidades para o Natal, com roupas elegantes que, como espera a comerciante, irá “vestir muita gente no fim de ano”.

“Eu peço pra ela mandar para os amigos, e eles enviam para mais pessoas, isso ajuda muito. Eu aprendi a mexer no Instagram e fico postando quando tem uma peça nova ou alguma promoção. […] Eu acho que é importante ficar fazendo isso perto do fim do ano, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar”, conta a lojista do Gama.