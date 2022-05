Vem frio aí: DF pode registrar mínima de 6ºC

Frente fria vinda do Sul vai despencar os termômetros na capital federal e em todo o país; Queda acontece ao longo da semana

Por: Elisa Costa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF pode atingir a temperatura mínima de 6ºC ainda essa semana, a partir de quinta-feira (19). Isso é resultado de uma frente fria que chegou ao Brasil neste domingo (15) e que vai avançar por diversas regiões do mapa. As temperaturas na capital federal devem começar a cair nos próximos dias e seguir em queda até o próximo final de semana.

Hoje (16) e amanhã (17), o sol ainda vai esquentar e o dia segue com mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Na quarta-feira (18) os brasilienses já vão sentir uma mudança: a mínima será de 10ºC, com máxima de 22ºC e umidade relativa do ar entre 90% e 50%. Entre quinta e sexta-feira o ar frio atinge intensamente o Planalto Central, e o DF pode registrar mínima de 6ºC e máxima de 21ºC.

Apesar de boatos terem surgido na internet sobre essa frente fria ser a mais intensa que o país já viveu, o Inmet explicou ao Jornal de Brasília que as informações estão equivocadas. A frente fria atingirá o país e é intensa, mas não será alarmante. De acordo com a meteorologista do instituto, Naiane Araújo, a corrente de ar frio vai seguir pelo país adentro a partir desta segunda-feira (16). “Vamos perceber uma virada de tempo, com nebulosidade e chance de chuvas”.

Ela explicou que a massa de ar polar vai derrubar as temperaturas primeiro na Região Sul, passando pelo Sudeste e posteriormente ao Centro-Oeste. Na capital federal, o fenômeno vai provocar queda nos termômetros principalmente na metade da semana. A especialista ainda ressaltou que pode ajudar a amenizar os efeitos da estiagem: “Não vai estar tão seco”.

Na Região Sul do país a temperatura pode ficar abaixo de zero, com riscos de neve nas serras gaúcha e catarinense. Também existe a possibilidade de geada em cidades do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. No Norte e Nordeste o frio também chegará, com mínimas em torno de 10ºC em Rondônia e no Acre.