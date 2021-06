Veja quais pontos de vacinação funcionarão neste fim de semana

Nesta semana, os funcionários do sistema rodoviário de transporte foram incluídos no grupo prioritário de vacinação

Seis pontos de vacinação em três regiões de saúde do DF atenderão os grupos prioritários já contemplados pela campanha de vacinação contra a covid-19. Os pontos funcionarão no sábado e no domingo, das 9h às 17 horas. Confira abaixo a lista de locais que estarão aplicando vacinas neste final de semana:

Nesta semana, os funcionários do sistema rodoviário de transporte foram incluídos no grupo prioritário de vacinação. Os primeiros contemplados foram vacinados nesta quinta-feira (3), mediante lista nominal enviada pelo sindicato. Para o final de semana, serão disponibilizadas 1.200 doses especificamente para este público.

Ainda nesta semana, a Secretaria de Saúde decidiu antecipar o agendamento da vacina contra covid-19 das pessoas com 59 anos para esta sexta-feira (4). A partir das 14 horas desta sexta, o agendamento do grupo prioritário já estava disponível no site vacina.saude.df.gov.br. E, desde às 10h, está aberto o agendamento para o grupo prioritário que inclui deficientes sem BPC e comorbidades acima de 18 anos.

As informações são da Agência Brasília