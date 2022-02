Veja os novos desvios na Epig e nas vias de acesso ao Parque da Cidade

O gestor acredita que a adaptação por parte dos motoristas será rápida, uma vez que, atualmente, já trafegam por um desvio provisório

Os motoristas que trafegam pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), na intersecção com o Parque da Cidade, devem prestar atenção aos novos desvios a serem adotados por quem circula na região. As mudanças no trânsito, necessárias em função da obra do Viaduto da Epig, entrarão em funcionamento a partir das 21h desta quarta-feira (23) até a conclusão da obra.

“São alterações necessárias, exaustivamente estudadas para ocasionarem o menor impacto possível aos condutores”, explica o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras da Secretaria de Obras, Ricardo Terenzi. “Nesse momento inicial, junto ao Detran, nossos fiscais estarão realizando monitoramento para qualquer alteração na dinâmica das intervenções.”

O gestor acredita que a adaptação por parte dos motoristas será rápida, uma vez que, atualmente, já trafegam por um desvio provisório, muito similar ao que entrará em funcionamento na quarta-feira.

Todos os desvios manterão o atual número de faixas existentes e contarão com sinalização vertical e horizontal para facilitar o deslocamento, além de retornos na via de acesso ao Parque da Cidade, que estavam desativados e voltarão a funcionar.

Atualmente, a obra encontra-se no estágio inicial, com 12% dos trabalhos finalizados e destaque para a drenagem, cuja execução atingiu 90%.

As obras

O viaduto será construído na intersecção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade – local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. Os investimentos previstos são de R$ 24,6 milhões.

Os trevos na Epig serão feitos em trincheiras, ou seja, de forma subterrânea. Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais de passar por semáforos e retornos, devendo seguir direto para a Avenida das Jaqueiras, passando embaixo da Epig. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da avenida, e pegar a Epig no sentido Plano Piloto (e vice-versa) sem a necessidade de retorno.

