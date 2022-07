Veja onde vacinar seu pet no DF neste sábado (16)

Serão 23 pontos abertos durante todo o dia. Os tutores devem levar todos os animais saudáveis com pelo menos três meses de vida

Assim como os humanos, animais de estimação também precisam de vacina e podem encontrar esse serviço por todo o Distrito Federal. Este sábado (16), em específico, é dia de levar cães e gatos para se vacinar contra a raiva. Serão 23 pontos abertos durante todo o dia. Os tutores devem levar todos os animais saudáveis com pelo menos três meses de vida. A lista completa dos locais está disponível aqui.

Desde o início da campanha de vacinação antirrábica de 2022, em 6 de julho, mais de 64 mil animais foram vacinados no Distrito Federal. “Nós estamos felizes com o resultado, porque historicamente a gente tem baixa cobertura, por falta da adesão de tutores de cães e gatos”, afirma o diretor substituto da Vigilância Ambiental em Saúde, Laurício Monteiro Cruz.

O médico veterinário orienta os tutores a levarem os gatos em caixas de transporte e os cães com coleira, guia e focinheira. “É importante que o animal seja acompanhado por alguém com mais de 18 anos e com força física suficiente para conseguir segurá-lo”, explica Cruz. Quem não tiver o cartão de vacina do seu animal de estimação vai receber um novo, emitido na hora.

A campanha de vacinação antirrábica foi antecipada no Distrito Federal por conta da confirmação do primeiro caso de raiva humana na capital após 44 anos. Há 180 mil doses dos imunizantes disponíveis e outras 300 mil já foram solicitadas ao Ministério da Saúde.

A vacinação ocorre nos Núcleos Regionais de Vigilância Ambiental e em postos volantes. A Secretaria de Saúde conta com o apoio das administrações regionais, Secretaria de Agricultura, universidades com cursos de medicina veterinária, Emater-DF, administrações de condomínios e pet shops onde ocorre a imunização.

*Com informações da Agência Brasília