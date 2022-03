Veja onde se vacinar contra a covid neste sábado (19)

Além da escola, também terá vacinação na Feira da Candangolândia e no carro da vacina, que percorrerá as ruas do Trecho 3 do Sol Nascente

Este sábado (19) será diferente para a campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. Neste dia, acontecerá a primeira fase das imunizações em escolas da rede pública da capital.

A primeira unidade a receber o mutirão é o Centro Educacional 1 da Estrutural, que funcionará das 9 às 17h. Para facilitar a mobilidade, as secretarias de Saúde e de Educação estarão disponibilizando ônibus para levar aqueles que se interessarem em se imunizar no centro.

Além da escola, também terá vacinação na Feira da Candangolândia e no carro da vacina, que percorrerá as ruas do Trecho 3 do Sol Nascente.

Os imunizantes também estarão disponíveis em seis unidades de saúde, que abrem os portões às 9 e seguem até às 17h. São elas: UBS 12 Samambaia, UBS 2 Ceilândia, UBS 3 Paranoá Parque, UBS 3 Asa Norte, UBS 2 Sobradinho II e UBS 5 Taguatinga.

Assim como no Centro Educacional 1 da Estrutural, que funcionará também das 9h às 17h, na UBS 5 de Taguatinga e na UBS 3 da Asa Norte serão atendidas exclusivamente crianças de 5 a 11 anos. Na Feira da Candangolândia, com vacinação das 8h às 12h, e na UBS 12 de Samambaia será vacinado o público a partir dos 12 anos. Os demais pontos estarão preparados para receber todas as faixas etárias vacináveis.

No domingo (20), a vacinação para adultos e crianças ocorre, das 9h às 17h, na UBS 1 Asa Sul e na UBS 5 Gama. A UBS 12 de Samambaia também estará aberta no mesmo horário, mas apenas para maiores de 12 anos. Tanto no sábado quanto no domingo, em todos os postos de vacinação, haverá imunizantes para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

