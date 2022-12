Veja onde se vacinar contra a covid e a influenza nesta sexta (09)

As emergências dos hospitais regionais, as UPAs e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta

Esta sexta-feira (09) é dia de torcer pela Seleção Brasileira, mas também é dia de se proteger contra a covid-19 e a influenza.

A Secretaria de Saúde terá três locais de vacinação em pontos estratégicos do Distrito Federal para atender ao maior número possível de pessoas: Rodoviária do Plano Piloto, Praça do Relógio (Taguatinga) e Feira Central de Ceilândia.

Os pontos de imunização vão funcionar das 8h às 11h. Os pontos de vacinação para o sábado (10) e para a próxima semana podem ser acessados neste link.

Os serviços de emergência e urgência funcionarão normalmente. O Samu atende 24 horas, pelo telefone 192.

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, bem como a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Os centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma contínua. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrirão no dia da partida, retornando na segunda-feira (12).

As unidades básicas de saúde (UBS), as Farmácias de Alto Custo, ambulatórios e policlínicas estarão fechados. Já o Hemocentro vai funcionar das 7h às 11h para doação de sangue, mediante agendamento prévio.

