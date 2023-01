Veja onde buscar atendimento itinerante para energia elétrica

O atendimento móvel permite à população acesso a todos os serviços técnicos e também comerciais da distribuidora

Clientes de Planaltina que precisarem de atendimento para questões de energia elétrica podem contar, nesta semana, com mais uma temporada da agência móvel da Neoenergia na cidade.



O atendimento móvel permite à população acesso a todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros.

Carro elétrico

Nesta terça-feira (31), a companhia fará a apresentação oficial do primeiro posto móvel 100% elétrico, durante a inauguração da primeira loja de atendimento prime do DF, na QI 21 do Lago Sul. O novo modelo de agência móvel vai reduzir em aproximadamente 2,6 mil litros o consumo anual de combustível fóssil, eliminando mais de 6,5 toneladas de emissão de gás CO2.

A troca pelo modelo elétrico do carro foi feita por meio de investimento de R$ 370 mil e faz parte do plano de renovação de 100% da frota da companhia – que, desde março de 2021, investiu R$ 46 milhões e já comprou 238 carros: 37 caminhões, 95 picapes e 106 veículos leves, vans e automóveis executivos.

Além da agência móvel, a distribuidora atua com atendimento itinerante também nas administrações regionais, tanto no formato presencial quanto no itinerante, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada.

Outros seis pontos fixos de atendimento presencial que dispensam atendimento são situados em Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul. Há ainda os sete postos do Na Hora.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da distribuidora durante esta semana.

Arte: Neoenergia

Com informações da Agência Brasília