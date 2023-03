Veja o resultado provisório do edital da Secec para quadrilhas juninas

Com recursos de R$ 600 mil, certame vai premiar 50 grupos e coletivos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (23/3), o resultado provisório do Edital N° 1/2023, que vai premiar 50 grupos e coletivos por sua contribuição aos festejos juninos do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). O certame entra agora na fase recursal.

Confira o resultado provisório na íntegra.

O chamamento público teve 55 inscrições ao todo, o que garante que a grande maioria dos grupos inscritos seja contemplada. Durante a análise das propostas, a comissão de seleção considerou critérios como atuação da quadrilha junina, tempo de atuação, e participação em circuitos, festivais e festejos populares. Além disso, proponentes residentes nas regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano receberam pontuação extra.

Os interessados podem, a partir desta sexta-feira (24/3), interpor recurso fundamentado contra o resultado provisório, que deve ser encaminhado ao e-mail [email protected], no prazo de cinco dias corridos.

O resultado final será publicado no DODF e no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Com informações da Secec