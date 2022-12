Veja locais de atendimento itinerante sobre energia nesta semana

A companhia pede atenção para os horários especiais de funcionamento em dias de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Neoenergia Brasília realiza o atendimento nas administrações regionais (RAs), no formato presencial e itinerante, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. As lojas de atendimento (8h às 12h) e a agência móvel (8h às 14h) funcionarão em horário especial em dias de jogo da Seleção Brasileira às 16h. Nos dias em que os jogos forem às 12h, as unidades de atendimento não funcionarão.

O atendimento itinerante da Neoenergia também conta com uma agência móvel que percorre as cidades, semanalmente, levando todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora à população do DF, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica. Nessa semana, o carro estará em Planaltina.

A Neoenergia Brasília oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial – no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul – sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da Neoenergia Brasília entre os dias 5 e 9 de dezembro:

Com informações da Agência Brasília