Veja exposições virtuais com imagens e documentos inéditos sobre Brasília

Servidores do Arquivo Público prepararam um conjunto de cinco exposições após analisarem mais de 8 milhões de documentos

O Arquivo Publico do Distrito Federal (ARPDF) preparou um conjunto de cinco exposições virtuais inéditas e inclusivas com imagens e documentos nunca divulgados. O conjunto se chama “Brasília – uma epopeia de 130 anos” e marca o aniversário de 61 anos da capital do país.

Servidores do Arquivo Público fizeram uma curadoria entre os mais de 8 milhões de documentos para organizar as exposições. Nelas, estão centenas de fotos, documentos e filmes, além de fatos e curiosidades sobre o planejamento, construção e inauguração da cidade.

As cinco exposições estão sendo liberadas ao longo da semana. Hoje, é a terceira, chamada “Núcleo de Apoio”. Antes, já ocorreram as “Comissões Cruls” e “Histórias do Lago Paranoá”. Para fechar, na quinta (22) tem a “Praça do Cruzeiro”, e, na sexta (23), “Marco Zero”.

Clique e confira o conjunto de exposições virtuais.

Acessibilidade

O acervo do Arquivo Público conta com 60% de seus itens digitalizados e adaptados para cegos e surdos. Segundo o superintendente do ARPDF, Adalberto Scigliano, o processo de digitalização teve início no ano passado. “Nossa meta é chegar até o fim deste 2021 com todas as mídias em formato acessível para todos portadores de necessidades especiais, sejam elas deficientes auditivos, visuais, ou com alguma limitação”, afirmou.

Scigliano ressalta que o objetivo da exposição é revelar o que não estava acessível à população. “Nosso trabalho vai muito além de só recolher documentos antigos e publicá-los. Queremos nos aproximar ao máximo da população brasiliense e contar suas narrativas, que até um tempo atrás estavam nas sombras”, ressaltou.

“É preciso conhecer o passado, mexer nos arquivos e entender a história de um povo para, assim, conseguir desenhar uma perspectiva de futuro. Quando uma população não sabe da história de seu próprio povo, as perdas são imensuráveis para todo o país”, ressaltou.