Veja dicas de segurança para iluminar a casa no Natal

Corpo de Bombeiros e Neoenergia dão orientações para evitar riscos de choques e curtos-circuitos com a sua iluminação natalina

Natal é tempo de celebração. Para enfeitar a casa, nesta época do ano, o uso de lâmpadas, pisca-pisca e até mesmo velas é um velho hábito do brasileiro. É ainda uma forma de dar brilho à tão esperada árvore natalina. Para que tudo ocorra com segurança e não estrague a festa, são necessários alguns cuidados recomendados pelo Corpo de Bombeiros e pela Neoenergia Brasília.

O mau uso desses equipamentos pode levar a curtos-circuitos, choques elétricos e princípio de incêndios em residências. É preciso atenção, por exemplo, ao ligar diversos itens de decoração na mesma tomada.

“Não recomendamos o uso dos benjamins. O ideal é o filtro de linha, a chamada régua de energia”, explica o gerente de processos da concessionária de energia, Arthur Franklin. “O benjamin não tem nenhum tipo de proteção contra curto-circuito, diferentemente do filtro, que possui um fusível”, diz.

Outra dica providencial, lembra Franklin, é não manusear o pisca-pisca se ele estiver ligado na tomada, sob risco de levar aquele choque. “É o mesmo cuidado que temos, por sinal, com um ferro de passar roupa ou uma TV”. E também nunca colocar a iluminação próxima de itens inflamáveis como cortinas, papelões e outros.

Já o Corpo de Bombeiros faz outro alerta: desligue a iluminação ao sair de casa ou durante o período do sono da madrugada. Além disso, muito cuidado com as velas. “Velas devem ser usadas em suportes próprios ou em cima de um pires ou de um pratinho. E devemos mantê-las grudadas à superfície. Vale lembrar que as crianças devem estar distante das velas, pois o perigo é grande”, explica o capitão Helio Marçal.

Segundo ele, a corporação costuma atender ocorrências envolvendo menores que causam incêndios em casas, a partir de brincadeiras com esses objetos.

Para que as festas natalinas transcorram com tranquilidade, a recomendação é “ficar ligado” quando se tem luzes pela casa. “Muitas vezes, no momento dos festejos, os adultos ficam dispersos e aí é que acontecem os acidentes, com os pequenos ou com animais de estimação”, pontua o militar. “Então, é melhor prevenir e não permitir que um momento de celebração vire tragédia”, finaliza Marçal.

